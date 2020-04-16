Полиция Киевщины объявила о подозрении еще одному мужчине, по вине которого мог произойти пожар в Чернобыльской зоне отчуждения (фото, видео)

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному мужчине, по вине которого мог произойти пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Сегодня, 16 апреля, следователь Иванковского отдела полиции по согласованию с местной прокуратурой сообщил о подозрении 37-летнему мужчине по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“Как сообщалось ранее, 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС: это был третий очаг огня в зоне отчуждения. Во время проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами из Иванковского отдела полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний житель села Старые Соколы”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше – в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По данным полиции, по вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве “Северная Пуща”.

Мужчине грозит уплата штрафа от тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Как сообщала KV , 6 апреля правоохранители заявили, что поймали виновника пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Полиция Киевской области утверждает, что 27-летний житель села Раговка Полесского района ради забавы в трех местах поджег мусор и траву, из-за чего и возник масштабный пожар в Зоне отчуждения.

Напомним, недавно сотрудники Чернобыльского заповедника призвали неравнодушных граждан помочь животным, которые выжили после пожаров в зоне отчуждения. Огонь уничтожил не только пастбища животных, но и кормушки с солонцами.

Ранее KV сообщала, что по состоянию на утро 15 апреля в Чернобыльской зоне подразделения ГСЧС продолжают тушить тлеющую древесину в местах пройденных огнем. Открытого огня не наблюдается. Тушение тлеющих очагов происходит на территории четырех лесничеств.

Отметим, украинское правительство обязало Киевскую горгосадминистрацию (КГГА) и Киевскую облгосадминистрацию (КОГА) предпринять ряд противопожарных мер в свете продолжительных масштабных пожаров в Киевской области, в том числе в радиоактивной Чернобыльской зоне отчуждения. Среди прочего, КГГА и КОГА поручено запретить на пожароопасный период разведение костров в лесных массивах и выжигание сухой растительности, мусора на землях лесного фонда, торфяниках, сельхозугодьях, в лесополосах, поймах рек и вдоль дорог. Также поручено обеспечить ввод временных ограничений на посещение населением лесных массивов и лесопарковых зон, въезд в них на автомобилях, проведение лесозаготовительных и других пожароопасных работ в лесных массивах, а также запретить охоту.

Фото: Областная полиция