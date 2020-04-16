Белоцерковской городской больнице №3 передали 25 тысяч экспресс-тестов на COVID-19

Киевская область 16 апреля получила 25 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Их передали Белоцерковской городской больнице №3.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КОГА.

Согласно сообщению, поставил тесты фонд Рината Ахметова.

“16 апреля при участии и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина состоялась передача 25 000 экспресс-тестов на определение COVID-19 от Фонда Рината Ахметова для медицинских учреждений Киевской области”, – отметили в пресс-службе.

Как уточнили KV в пресс-службе, весь объем экспресс-тестов получила Белоцерковская городская больница №3, поскольку она принимает основную часть больных коронавирусом в области.

Напомним, как ранее писала KV , более двух недель Киево-Святошинский районный отдел лабораторных исследований Госсанэпидслужбы Украины, который передает и принимает оперативную информацию о случаях заболевания COVID-19 и подозрениях на вирус, не может принимать звонки на стационарный телефон из-за украденного кабеля. Аналогичная проблема у КП “Профдезинфекция”, которое занимается дезинфекцией в районе. Решить проблему в “Укртелекоме” обещали на прошлой неделе, теперь – в следующем месяце.

Фото: из открытых источников