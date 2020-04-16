Белоцерковской городской больнице №3 передали 25 тысяч экспресс-тестов на COVID-19
Киевская область 16 апреля получила 25 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. Их передали Белоцерковской городской больнице №3.
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Согласно сообщению, поставил тесты фонд Рината Ахметова.
“16 апреля при участии и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина состоялась передача 25 000 экспресс-тестов на определение COVID-19 от Фонда Рината Ахметова для медицинских учреждений Киевской области”, – отметили в пресс-службе.
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Фото: из открытых источников