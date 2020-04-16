У 15 медработников столичной больницы №6 выявили коронавирус

У 15 сотрудников Киевской городской клинической больницы №6 в Медгородке результаты тестов подтвердили заражение коронавирусом. Они находятся на амбулаторном лечении. Прием новых пациентов в больницу приостановлен, но в медучреждении продолжают лечить госпитализированных ранее пациентов.

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА), Городская больница №6 продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке, в том числе, и с пневмониями, но новых пациентов не принимает.

“По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шестой больницы – 15 медработников. Большинство из них лечатся дома под контролем врачей”, – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

В общем, на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это – медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, в которых потом обнаружили COVID-19.

“Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом пневмония обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 ”, – добавил Виталий Кличко.

Как стало известно KV из сообщения “Укринформа”, среди зараженных – врачи, медсестры и санитарки.

"Больница работает… У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек – 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет", – рассказал директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский.

Он сообщил, что начиная с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Всего с того времени было принято 112 пациентов с пневмониями, у 12 из которых тестирование показало заражение коронавирусом. Таких пациентов перевели в инфекционные больницы.

По словам Крижевского, всего в больнице работает 690 сотрудников, они обеспечены средствами индивидуальной защиты. В настоящее время, в этом медучреждении находятся 133 пациента.

Киевлян встревожила новость о закрытии Киевской городской клинической больницы №6 в Медгородке, якобы там произошла внезапная вспышка коронавируса .

Как сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, "больница №6 две недели не будет принимать пациентов, и 14 дней все, кто в ней находился, будут наблюдаться и максимально обследоваться".

По его словам, если регистрируется хотя бы один случай заболевания опасной инфекцией, то в таких учреждениях приостанавливается прием больных. “Второе, что делается – проводится массовое обследование всех контактных лиц. Третье – две недели продолжается медицинское наблюдение за всеми, кто входит в группу риска. Это делается в обязательном порядке”, – добавил он.

Рубан сообщил, что такая же ситуация в некоторых частных клиниках столицы и в городских больницах №1 и №5.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 апреля, в Украине подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 4 161 случай COVID-19. При этом в стране было исследовано 42 823 пробы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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