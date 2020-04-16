У 15 медработников столичной больницы №6 выявили коронавирус

У 15 медработников столичной больницы №6 выявили коронавирус

У 15 сотрудников Киевской городской клинической больницы №6 в Медгородке результаты тестов подтвердили заражение коронавирусом. Они находятся на амбулаторном лечении. Прием новых пациентов в больницу приостановлен, но в медучреждении продолжают лечить госпитализированных ранее пациентов. 

Как стало известно KV из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА), Городская больница №6 продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке, в том числе, и с пневмониями, но новых пациентов не принимает. 

“По информации, которая появилась в СМИ о якобы закрытии городской больницы № 6. Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в ургентном порядке. В том числе, и с пневмониями. Но новых пациентов сегодня не принимает. Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть медики из шестой больницы – 15 медработников. Большинство из них лечатся дома под контролем врачей”, – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в стационарах киевских больниц от коронавируса сегодня лечатся 19 медицинских работников.

В общем, на самоизоляции находятся 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными коронавирусом. В частности, это – медработники отделений, где лечились пациенты с пневмониями, в которых потом обнаружили COVID-19.

“Напомню, сейчас всех киевлян с диагнозом пневмония обязательно тестируют на коронавирус. А во всех медицинских учреждениях, откуда врачей отправили на самоизоляцию или лечение, провели противоэпидемические мероприятия. И временно приостановили ургентную госпитализацию в эти медицинские учреждения. Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19 ”, – добавил Виталий Кличко.

Как стало известно KV из сообщения “Укринформа”, среди зараженных – врачи, медсестры и санитарки. 

"Больница работает… У нас в больнице есть контактные лица, получившие положительные результаты ПЦР-тестов, это 15 человек, которые работают у нас. Из этих 15 человек – 14 тестировали у нас в больнице, один сдавал ПЦР-тест на первичном звене. Они все находятся под нашим наблюдением на амбулаторном лечении и сейчас находятся в самоизоляции по месту жительства. Тяжелых нет", – рассказал директор Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крижевский.

Он сообщил, что начиная с 17 марта больница принимала больных пневмонией. Всего с того времени было принято 112 пациентов с пневмониями, у 12 из которых тестирование показало заражение коронавирусом. Таких пациентов перевели в инфекционные больницы.

По словам Крижевского, всего в больнице работает 690 сотрудников, они обеспечены средствами индивидуальной защиты. В настоящее время, в этом медучреждении находятся 133 пациента.

Киевлян встревожила новость о закрытии Киевской городской клинической больницы №6 в Медгородке, якобы там произошла внезапная вспышка коронавируса.

Как сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, "больница №6 две недели не будет принимать пациентов, и 14 дней все, кто в ней находился, будут наблюдаться и максимально обследоваться".

По его словам, если регистрируется хотя бы один случай заболевания опасной инфекцией, то в таких учреждениях приостанавливается прием больных. “Второе, что делается – проводится массовое обследование всех контактных лиц. Третье – две недели продолжается медицинское наблюдение за всеми, кто входит в группу риска. Это делается в обязательном порядке”, – добавил он.

Рубан сообщил, что такая же ситуация в некоторых частных клиниках столицы и в городских больницах №1 и №5.

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 апреля, в Украине подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 4 161 случай COVID-19. При этом в стране было исследовано 42 823 пробы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Фото: соцсети


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
Поджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозренииПоджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозрении
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник ВСУВо Львове от коронавируса умер 66-летний сотрудник ВСУ
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церквиВ Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фондаВ Одесской области коронавирус обнаружили у сотрудников Пенсионного фонда
За сутки еще у 32 жителей Киева подтвердили коронавирус (видео)За сутки еще у 32 жителей Киева подтвердили коронавирус (видео)
Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161
Во Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациентаВо Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациента
Из-за взрыва возле львовской больницы погиб человекИз-за взрыва возле львовской больницы погиб человек
В Николаевской области выявили случаи COVID-19 вне первичного очага вспышкиВ Николаевской области выявили случаи COVID-19 вне первичного очага вспышки
В Киеве за сутки выявили еще 61 зараженных коронавирусомВ Киеве за сутки выявили еще 61 зараженных коронавирусом
В Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусомВ Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости