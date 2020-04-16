В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

В Киеве из-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов на Подольском мосту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста", - пояснил он.

Поворозник добавил, что конструкции моста не повредились, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению.

Журналистка Ева Николашвили в Twitter уточнила, что конструкции упали в воду. Блогер Вадим Беспалов добавил, что упала часть оборудования подъемника для работы с вантами немецкой фирмы "Plettac". По его словам, монтажом конструкций занималось украинское подразделение фирмы-производителя.

Фото: #twitter#.com/EveNikolashvili

Фото: https://twitter.com/EveNikolashvili

Напомним, что синоптики предупреждали о шквальных порывах ветра 16 апреля. Скорость ветра достигает 22 м/с.