Тлеющие пни и деревья в Чернобыльской зоне продолжают тушить полтысячи человек

Открытого огня в зоне уже нет.

Министерство внутренних дел сообщило, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается ликвидация последствий лесного пожара.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Фото: twitter.com/MVS_UA

Открытого огня в зоне уже нет, но до сих пор тлеют пни и остатки древесины в очагах Корогодского, Дитятковского, Парышевского и Денисовицкого лесничеств.

К тушению привлечены 530 человек, в том числе 425 сотрудников ГосЧС. Задействованы больше ста единиц техники, включая два вертолета.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, что пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля, а потушили его только 14 числа.

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