В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви

Заражение могло начаться с работницы больницы, поющей в хоре УПЦ МП.

В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Фото: uk.wikipedia.org

В районном центре Шумск на севере Тернопольской области зафиксировали крупную вспышку коронавирусной болезни. В городе, где проживают около 5 тысяч человек, уже 25 заболевших.

"Сегодня [15 марта] мы получили 21 подтверждение заболевания на коронавирус среди жителей нашего района. Если учитывать предыдущие данные, на сегодняшний день у нас в совокупности 25 подтвержденных случаев," - рассказал в фейсбуке глава Шумской райгосадминистрации Виталий Кудлак.

По данным источников LB.ua в церковных кругах, вспышка заболевания произошла вокруг храма, где поочередно правят службы священники УПЦ Московского патриархата и Православной церкви Украины.

Первые три пациента в Шумске были из церковного хора Московского патриархата, а нулевым пациентом, скорее всего, была одна из сотрудниц районной больницы, которая поет в нем.

На сайте Шумской РГА говорится, что массовое заболевание коронавирусом стало следствием "пренебрежения правилами карантина".

"Не ходите без надобности по улицам, не посещайте рынки, магазины, молитесь дома, потому что храмы тоже стали очагами опасности заражения коронавирусом", - сказано в сообщении.

Напомним, что раньше коронавирус выявили у священника из Почаева, который правит в селе Великий Кунинец, расположенном в 30 км от Шумска.

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