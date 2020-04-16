Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции с начала карантина

Граждане пытались выехать из Украины, несмотря на то, что должны были быть на самоизоляции.

Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции с начала карантина
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Госпогранслужбы с начала карантина остановили на границе 70 нарушителей, которые пытались выехать из страны, несмотря на то, что должны были находиться на самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Отмечается, что четверых нарушителей обнаружили вчера, 15 апреля, - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили двух граждан. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу раньше установленного срока самоизоляции.

"Еще двух таких «путешественников», которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска «Краковец» и «Порубное», обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь к установленному сроку самоизоляции", - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что полицейские составили на нарушителей протоколы по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей).

Напомним, ранее украинцы, которые вернулись из Польши через пункт пропуска "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
Поджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозренииПоджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозрении
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав: стоматологические услуги во время карантина подвергают риску и пациента, и врачаМинздрав: стоматологические услуги во время карантина подвергают риску и пациента, и врача
Полиция и Нацгвардия контроллируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры из-за карантина (видео)Полиция и Нацгвардия контроллируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры из-за карантина (видео)
В Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколовВ Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколов
Киевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дроновКиевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов
Владельцы работающих во время карантина “наливаек” не дали коммунальщикам их демонтировать (фото)Владельцы работающих во время карантина “наливаек” не дали коммунальщикам их демонтировать (фото)
Нацполиция заявила о сокращении количества умышленных убийств во время карантинаНацполиция заявила о сокращении количества умышленных убийств во время карантина
ПЦУ определилась с празднование Пасхи в условиях карантинаПЦУ определилась с празднование Пасхи в условиях карантина
Кличко поведал, за нарушения каких норм карантина были составлены уже 622 админпротокола (видео)Кличко поведал, за нарушения каких норм карантина были составлены уже 622 админпротокола (видео)
Во время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытанийВо время карантина жителям Киева не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний
Появился ориентировочный план смягчения карантина в УкраинеПоявился ориентировочный план смягчения карантина в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости