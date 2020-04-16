Пограничники завернули 70 нарушителей самоизоляции с начала карантина

Граждане пытались выехать из Украины, несмотря на то, что должны были быть на самоизоляции.

Сотрудники Госпогранслужбы с начала карантина остановили на границе 70 нарушителей, которые пытались выехать из страны, несмотря на то, что должны были находиться на самоизоляции.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Отмечается, что четверых нарушителей обнаружили вчера, 15 апреля, - на пункте пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области пограничники обнаружили двух граждан. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу раньше установленного срока самоизоляции.

"Еще двух таких «путешественников», которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска «Краковец» и «Порубное», обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой - восемь к установленному сроку самоизоляции", - добавили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что полицейские составили на нарушителей протоколы по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей).