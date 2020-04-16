УГКЦ передала медикам отель "Патриарший дом" во Львове

В нем медработники будут находиться на обсервации.

УГКЦ передала медикам отель "Патриарший дом" во Львове
Фото: risu.org.ua

Отель в Патриаршем доме Украинской греко-католической церкви во Львове передали медикам, которые будут в нем находиться для обсервации.

Об этом сообщает "Религоизно информаиционная служба Украины".

В среду, 15 апреля, здесь поселили первых 11 медиков 8-й клинической больницы Львова. Всего отель может принять 50 человек.

"Сегодня Патриарший дом во Львове, на улице Хуторивка 35б, поселил после недельного дежурства медиков из 8-й больницы. Они будут находиться на обсервации. Это медицинские сестры, врач, медицинские братья - всего их 11 человек. Чувствуют себя хорошо, на сегодня все здоровые, довольные условиями проживания, а также средствами коммуникации, которые там присутствуют", - рассказала руководитель Комиссии по делам пастырства здоровья Севастияна Карвацкая.

Напомним, УГКЦ разрешила в условиях карантина не ходить на службы.

Ранее Патриарший эконом Украинской греко-католической церкви Любомир Яворский уточнил заявление предстоятеля УГКЦ Святослава Шевчука о готовности передать церковное пространство под госпитали для больных с коронавирусом. Он отметил, что в УГКЦ есть не только храмы, но и другое имущество, которое может пригодиться во время пандемии коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
Поджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозренииПоджигателю "долины нарциссов" на Закарпатье объявили о подозрении
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациентаВо Львове лабораторный тест с третьего раза подтвердил коронавирус у умершего пациента
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семьеВо Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове всех священников протестируют на коронавирусВо Львове всех священников протестируют на коронавирус
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
УГКЦ призывает не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляцийУГКЦ призывает не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций
Во Львове за ночь умерла женщина с COVID-19 и мужчина с подозрениемВо Львове за ночь умерла женщина с COVID-19 и мужчина с подозрением
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра ДацюкаВо Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирусУмер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус
Компания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавирусаКомпания "АТБ" привезла украинским медикам из Франции оборудование для оперативной диагностики коронавируса
Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикамУкраинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам
Последние новости
Подгружаем последние новости