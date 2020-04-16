Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 397 до 4161

Суточный рост превысил 10%.

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 397 новых случаев (рост на 10,5%).

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

От коронавируса вылечились 186 человек (+43 за сутки), умерли 116 человек (+8 за сутки).

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 279 случаев;
  • Волынская область - 109 случаев;
  • Днепропетровская область - 78 случаев;
  • Донецкая область - 12 случаев;
  • Житомирская область - 162 случая;
  • Закарпатская область - 116 случаев;
  • Запорожская область - 115 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 401 случай;
  • Кировоградская область - 198 случаев;
  • м. Киев - 644 случая;
  • Киевская область - 234 случая;
  • Львовская область - 166 случаев;
  • Луганская область - 4 случая;
  • Николаевская область - 22 случая;
  • Одесская область - 73 случая;
  • Полтавская область - 27 случаев;
  • Ровенская область - 204 случая;
  • Сумская область - 80 случаев;
  • Тернопольская область - 333 случая;
  • Харьковская область - 40 случаев;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 37 случаев;
  • Черновицкая область - 662 случая;
  • Черкасская область - 110 случаев;
  • Черниговская область - 11 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что 15 апреля Минздрав сообщил о 392 новых случаях коронавирусной болезни, суточный рост превысил 11,6%.

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