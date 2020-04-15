Первую смерть от COVID-19 подтвердили в Харьковской области

В общем в области 25 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 18 из них - в Харькове.

Первую смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировали в Харьковской области. 15 апреля там подтвердили еще 11 случаев коронавируса.

Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер, информирует пресс-служба облгосадминистрации.

"Среди заболевших - 5 подтвержденных подозрений и 6 случаев исследованной пневмонии. Сейчас лабцентр обработал около 80% образцов больных пневмонией, поступивших из больниц", - отметил руководитель области.

По информации Алексея Кучера, большинство из 11 подтвержденных заболевших - жители Харькова. Также COVID-19 обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. Один заболевший - военнослужащий. ?

"Один человек выздоровел – первый заболевший. И, к сожалению, один человек умер", - сообщил глава ХОГА.

Отмечается, что из 25 подтвержденных случаев в области (23 - больных на данный момент), 21 человек госпитализирован, 2 находятся на самоизоляции. Среди подозрений - 18 человек госпитализированы, 10 - на самоизоляции.

За весь период регистрации в Харьковской области зафиксировано 79 случаев подозрения на COVID-19, 26 из них опровергнуто.