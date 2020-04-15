Из-за взрыва возле львовской больницы погиб человек

Мужчина около 40 лет умер до приезда врачей.

Во Львове на закрытой территории пятой городской клинической больницы со стороны улицы Левинского произошел взрыв.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта-1", депутат городского совета Игорь Зинкевич в фейсбуке.

Причины взрыва не известны.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Пресс-служба Львовского городского совета подтвердила, что возле больницы произошел взрыв.

Погибший получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Мужчине было около 40 лет.

На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.