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2020-04-15
Из-за взрыва возле львовской больницы погиб человек
Мужчина около 40 лет умер до приезда врачей.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Во Львове на закрытой территории пятой городской клинической больницы со стороны улицы Левинского произошел взрыв.
Об этом сообщил руководитель ОО "Варта-1", депутат городского совета Игорь Зинкевич в фейсбуке.
Причины взрыва не известны.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Пресс-служба Львовского городского совета подтвердила, что возле больницы произошел взрыв.
Погибший получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Мужчине было около 40 лет.
На месте происшествия работают взрывотехники и правоохранители.