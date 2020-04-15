Минздрав: стоматологические услуги во время карантина подвергают риску и пациента, и врача

Министерство здравоохранения предупреждает, что стоматологические услуги предусматривают близкий контакт и могут привести к заражению пациента или медработника коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в фейсбуке.

Отмечается, что на период действия карантина стоматологические клиники должны временно прекратить плановые приемы. Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи.

"Однако, 9 апреля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Львовской области было принято неправомерное решение об отмене запрета на предоставление плановой стоматологической помощи во время эпидемии", - говорится в сообщении.

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил руководителю ликвидационных работ во Львовской области, что это является грубым нарушением карантина. Установленные рекомендации и правила карантина, должны выполняться всеми без исключения медицинскими учреждениями и врачами, пока сохраняется опасность распространения COVID-19", - подчеркнули в Минздраве.