Неизвестные украли растения, высаженные месяц назад у памятника Магдебургскому праву в Киеве (фото)

В Киеве с клумбы возле памятника Магдебургскому праву неизвестные выкрали растения. Растения были высажены там коммунальщиками месяц назад.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП по содержанию зеленых насаждений Подольского района.

Как сообщается, растения были украдены с клумбы, расположенной около памятника Магдебургскому праву.

“И снова кража ... Растения посажены месяц назад”, – сказано в сообщении.

Напомним, что в конце марта 2020 года КО “Киевзеленстрой” начало озеленение склонов у Колонны Магдебургского права. Была высажена аллея из 12 красных дубов. На днях на склонах высадили еще 10 красных дубов, устойчивых к морозам и загрязнению воздуха. Кроме того, на этом участке высадили еще 40 кустов кизильника горизонтального и 30 кустов вечнозеленого можжевельника.

Ранее KV сообщала, что 30 января 2020 на склонах у памятника Магдебургскому праву работники КО “Киевзеленстрой” срезали более полусотни деревьев. Еще 11 деревьев подверглись санитарной обрезке.

Отметим, что с 16 июля 2019 года КО “Киевзеленстрой” временно руководит Алексей Король. КО “Киевзеленстрой” подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: пресс-служба КП СЗН Подольского района в Facebook.