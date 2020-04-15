В Киеве за сутки выявили еще 61 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки еще у 61 киевлянина выявили заражение коронавирусом, из них - трое медработников. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко.

“Динамика распространения вируса в столице – неутешительная. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человек. Из них – трое медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин – от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей – четыре девочки и двое мальчиков. Наибольшее количество выявленных случаев - в Печерском районе столицы.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем медиков.

“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один – в Киево-Печерской Лавре. И три – в Ионинском монастыре”, – добавил Виталий Кличко.

Напомним, что за предыдущие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян. Один человек, больной коронавирусом, скончался. Всего по состоянию на утро 14 апреля в Киеве было зафиксировано 551 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Фото: пресс-служба мэра Киева