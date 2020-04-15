В Киеве за сутки выявили еще 61 зараженных коронавирусом

В Киеве за сутки выявили еще 61 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки еще у 61 киевлянина выявили заражение коронавирусом, из них - трое медработников. Один случай – летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко

“Динамика распространения вируса в столице – неутешительная. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человек. Из них – трое медиков. По прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин – от 20 до 67 лет. Заболели и шестеро детей – четыре девочки и двое мальчиков. Наибольшее количество выявленных случаев - в Печерском районе столицы.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие находятся на самоизоляции под контролем медиков.

“Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один – в Киево-Печерской Лавре. И три – в Ионинском монастыре”, – добавил Виталий Кличко.

Напомним, что за предыдущие сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у 56 киевлян. Один человек, больной коронавирусом, скончался. Всего по состоянию на утро 14 апреля в Киеве было зафиксировано 551 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Фото: пресс-служба мэра Киева


Ольга Марийко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Николаевской области выявили случаи COVID-19 вне первичного очага вспышкиВ Николаевской области выявили случаи COVID-19 вне первичного очага вспышки
В Киеве ночью взорвали банкоматВ Киеве ночью взорвали банкомат
В Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусомВ Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусом
Еще два подпольных игорных заведения разоблачили правоохранители в Киеве (фото)Еще два подпольных игорных заведения разоблачили правоохранители в Киеве (фото)
В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человекаВ Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека
За сутки в Украине подтвердили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19За сутки в Украине подтвердили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве горела трансформаторная подстанция на РевуцкогоВ Киеве горела трансформаторная подстанция на Ревуцкого
Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в КиевеРанее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человекЧисло инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человек
Последние новости
Подгружаем последние новости