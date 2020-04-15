В Киеве ночью взорвали банкомат

Пострадало устройство Приватбанка в магазине "Фора".

В Киеве ночью неизвестные лица взорвали банкомат Приватбанка.

Фотографии с места происшествия обнародовал паблик "Киев оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Взрыв произошел в помещении магазина "Фора" на улице Владимира Покотило, 7 на Борщаговке.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ночью 10 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанк, но грабителей удалось поймать по горячим следам.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Еще два подпольных игорных заведения разоблачили правоохранители в Киеве (фото)Еще два подпольных игорных заведения разоблачили правоохранители в Киеве (фото)
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве горела трансформаторная подстанция на РевуцкогоВ Киеве горела трансформаторная подстанция на Ревуцкого
Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в КиевеРанее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве
В Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколовВ Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколов
Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в КиевеМужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве
Почти 400 больных коронавирусом насчитывается в КиевеПочти 400 больных коронавирусом насчитывается в Киеве
В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)
В Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв мВ Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв м
Грабители взорвали банкомат в ХарьковеГрабители взорвали банкомат в Харькове
Последние новости
Подгружаем последние новости