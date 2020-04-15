В Киеве ночью взорвали банкомат

В Киеве ночью неизвестные лица взорвали банкомат Приватбанка.

Фотографии с места происшествия обнародовал паблик " Киев оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Взрыв произошел в помещении магазина "Фора" на улице Владимира Покотило, 7 на Борщаговке.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ночью 10 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанк, но грабителей удалось поймать по горячим следам.