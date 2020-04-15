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2020-04-15
В Киеве ночью взорвали банкомат
Пострадало устройство Приватбанка в магазине "Фора".
В Киеве ночью неизвестные лица взорвали банкомат Приватбанка.
Фотографии с места происшествия обнародовал паблик "Киев оперативный".
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Взрыв произошел в помещении магазина "Фора" на улице Владимира Покотило, 7 на Борщаговке.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что ночью 10 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанк, но грабителей удалось поймать по горячим следам.