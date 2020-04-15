В Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусом

Там будут находиться пациенты, которым необходимо лечение, но не госпитализация.

В Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусом
Ahoy Arena
Фото: ahoy.n

В Нидерландах в концертном зале Ahoy Arena, в котором в этому году должен был пройти песенный конкурс Евровидение, разместили больничные койки для заболевших коронавирусом. Об этом пишет "Радио Свобода".

С 17 апреля там будут размещать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не в госпитализации. Внутри оборудованы 88 мест.

"Некоторые люди не могут выжить дома, и о них необходимо заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь", - сообщила директор службы здравоохранения Роттердама Саския Баас.

По последним данным, в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 27 580 человек, из них почти 3000 пациентов умерли, около 300 - выздоровели.

Напомним, что 18 марта международный музыкальный конкурс "Евровидение"-2020, который должен был пройти в Роттердаме 12-16 мая, отменили из-за вспышки коронавируса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человекаВ Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человекЧисло инфицированных коронавирусом в мире приближается к 2 млн человек
За сутки в Украине зафиксировано 270 заболевших коронавирусомЗа сутки в Украине зафиксировано 270 заболевших коронавирусом
В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человекВ Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек
Почти 400 больных коронавирусом насчитывается в КиевеПочти 400 больных коронавирусом насчитывается в Киеве
Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511Число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 308 до 2511
Количество больных коронавирусом в ВСУ выросло до 10Количество больных коронавирусом в ВСУ выросло до 10
В ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло до семиВ ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло до семи
Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)
В Украине зафиксировано почти 1900 заболевших коронавирусомВ Украине зафиксировано почти 1900 заболевших коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости