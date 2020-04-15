В Нидерландах в предназначенном для Евровидения-2020 концертном зале разместят заболевших коронавирусом

Там будут находиться пациенты, которым необходимо лечение, но не госпитализация.

В Нидерландах в концертном зале Ahoy Arena, в котором в этому году должен был пройти песенный конкурс Евровидение, разместили больничные койки для заболевших коронавирусом. Об этом пишет "Радио Свобода".

С 17 апреля там будут размещать пациентов с COVID-19, которые нуждаются в лечении, но не в госпитализации. Внутри оборудованы 88 мест.

"Некоторые люди не могут выжить дома, и о них необходимо заботиться так, как решили их врачи. Вскоре мы сможем их принять здесь", - сообщила директор службы здравоохранения Роттердама Саския Баас.

По последним данным, в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 27 580 человек, из них почти 3000 пациентов умерли, около 300 - выздоровели.

Напомним, что 18 марта международный музыкальный конкурс "Евровидение"-2020, который должен был пройти в Роттердаме 12-16 мая, отменили из-за вспышки коронавируса.