Еще два подпольных игорных заведения разоблачили правоохранители в Киеве (фото)

Правоохранители выявили и прекратили деятельность двух игорных заведений в Деснянском районе Киева. Одно из них возобновило работу уже на следующий день после закрытия. Полиция повторно прекратила незаконную деятельность подпольного “казино”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, правоохранители выявили и прекратили деятельность игорных заведений на территории Деснянского района Киева .

Сообщается, что в рамках расследования уголовных производств в течение нескольких дней была задокументирована и прекращена деятельность двух игорных заведений, которые функционировали в нарушение требований закона Украины “О запрете игорного бизнеса в Украине” и распоряжения Кабинета министров Украины от 20.12.2019 “О противодействии игорному бизнесу”.

Согласно сообщению, было установлено, что игорное заведение, расположенное на проспекте Владимира Маяковского, было замаскировано таким образом, что попасть в него можно было только через помещения прилегающей сауны. Сотрудники полиции 11 апреля прекратили деятельность этого заведения и изъяли 19 единиц компьютерной техники. Однако, уже 12 апреля игорное заведение вновь возобновило свою работу. В этот же день сотрудники полиции снова прекратили незаконную деятельность этого заведения и изъяли еще 15 единиц компьютерной техники.

Сообщается, что в целом по результатам обысков в помещениях подпольных “казино” было изъято 49 единиц компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась незаконная деятельность.

Ранее KV сообщала, что в Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений в Днепровском районе.