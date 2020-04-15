В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека

По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. 108 человек умерли, сообщили на странице Минздрава в Facebook.

"За сутки зафиксировали 392 новых случая", - говорится в сообщении.

Из них - 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли - 10.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 241;

Волынская - 100;

Днепропетровская - 74;

Донецкая - 12;

Житомирская - 30;

Закарпатская - 110;

Запорожская - 99;

Ивано-Франковская - 356;

Кировоградская - 192;

Киев - 612;

Киевская область - 230;

Львовская - 152;

Луганская - 4;

Николаевская - 14;

Одесская - 70;

Полтавская - 27;

Ровенская - 173;

Сумская - 77;

Тернопольская - 287;

Харьковская - 25;

Херсонская - 41;

Хмельницкая - 34;

Черновицкая - 589;

Черкасская - 105;

Черниговская - 10.

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

"Из 3764 заболевших - 260 детей и 684 медработника", - сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками - 11,2%.

"Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома", - отметил Степанов.

Напомним, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел - 487 471 пациент.