В Украине зарегистрировали 3764 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 143 человека
За сутки зафиксировали 392 новых случая.
По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случая заболевания коронавирусом. 108 человек умерли, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
"За сутки зафиксировали 392 новых случая", - говорится в сообщении.
Из них - 29 детей и 90 медиков. Госпитализированы за сутки 120 человек, в том числе 7 детей и 10 медработников. За сутки выздоровели 24 человека, умерли - 10.
Статистика по регионам:
- Винницкая область - 241;
- Волынская - 100;
- Днепропетровская - 74;
- Донецкая - 12;
- Житомирская - 30;
- Закарпатская - 110;
- Запорожская - 99;
- Ивано-Франковская - 356;
- Кировоградская - 192;
- Киев - 612;
- Киевская область - 230;
- Львовская - 152;
- Луганская - 4;
- Николаевская - 14;
- Одесская - 70;
- Полтавская - 27;
- Ровенская - 173;
- Сумская - 77;
- Тернопольская - 287;
- Харьковская - 25;
- Херсонская - 41;
- Хмельницкая - 34;
- Черновицкая - 589;
- Черкасская - 105;
- Черниговская - 10.
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
"Из 3764 заболевших - 260 детей и 684 медработника", - сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
Прирост заболеваемости за сутки в сравнении с предыдущими сутками - 11,2%.
"Учитывая антирекорд количества заболевших, мы настойчиво призываем отметить Пасху дома", - отметил Степанов.
Напомним, что количество диагностированных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 1,98 млн. Умерли более 126 000, выздоровел - 487 471 пациент.