За сутки в Украине подтвердили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в Украине подтвердили почти 400 новых случаев заболевания COVID-19

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине зафиксировано уже 3764 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 108 летальных случаев, 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Центра общественного здоровья на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, всего в Украине исследовано 39084 проб на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В течение 14 апреля было получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 241 случай (12 выздоровели);Волынская обл. – 100 случаев (3 выздоровели);Днепропетровская обл. – 74 случая (8 выздоровели);Донецкая обл. – 12 случаев (1 выздоровел);Житомирская обл. – 130 случаев (1 выздоровел);Закарпатская обл. – 110 случаев (12 выздоровели);Запорожская обл. – 99 случаев (12 выздоровели);Ивано-Франковская область – 356 случаев (18 выздоровели);Киев – 612 случаев;Киевская обл. – 230 случаев (12 выздоровели);Кировоградская обл. – 192 случая;Львовская обл. – 152 случая (6 выздоровели);Луганская обл. – 4 случая;Николаевская обл. – 14 случаев;Одесская обл. – 70 случаев;Полтавская обл. – 27 случаев (3 выздоровели);Ровенская обл. – 173 случая (8 выздоровели);Сумская обл. – 77 случаев (2 выздоровели);Тернопольская обл. – 287 случаев (15 выздоровели);Харьковская обл. – 25 случаев (1 выздоровел);Херсонская обл. – 41 случай (1 выздоровел);Хмельницкая обл. – 34 случая (3 выздоровели);Черкасская обл. – 105 случаев (4 выздоровели);Черновицкая обл. – 589 случаев (21 выздоровел);Черниговская обл. – 10 случаев.

Также сообщается, что на амбулаторном лечении находятся 2145 пациентов. Всего госпитализированы 1368 человек, из них 59 детей.

Согласно сообщению, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 143 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Фото: пресс-служба Центра общественного здоровья.


Игорь Бровко, КиевВласть

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