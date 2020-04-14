В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)

В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)

Правоохранители в Киеве задержали 43-летнего киевлянина, который подозревается в хранении с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах. При обыске по месту жительства мужчины был обнаружен кокаин и оружие.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, в ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили около 720 г кокаина, расфасованного в 82 полиэтиленовых крафт пакета для дальнейшего сбыта.

Кроме того, в ходе обыска были также изъяты предметы, похожие на автомат Калашникова АК-47 и 66 патронов к нему, предмет похожий на пистолет, а также денежные средства в сумме 70 тысяч гривен, 400 евро и 1000 долларов.

Отмечается, что стоимость изъятых наркотических веществ по ценам “черного” рынка составляет около 4 миллионов гривен.

Согласно сообщению, 43-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, в Шевченковский районный суд города Киева внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники Вышгородского отдела полиции Киевской области прибыли в один из домов с. Дудки для проверки информации о незаконном содержании в заложниках и избиение человека. Эта информация не подтвердилась, зато правоохранители обнаружили ведра и другие емкости с веществом, похожим на каннабис.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева.

В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)
В Киеве задержали наркоторговца с кокаином на 4 миллиона гривен (фото)

Игорь Бровко, КиевВласть

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