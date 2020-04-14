В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)
В жилом многоэтажном доме по ул. Ахматовой, 13г в Дарницком районе Киева отвалилась часть внешней стены. Ее обломки, состоящие из кладки красного кирпича, лежали на земле.
Об этом
“Стена этого дома на этапе ввода в эксплуатацию уже была взята в обойму, так как начинала отделяться от здания... При этом, дом позиционировался как элитное жилье на Позняках”, – говорится в сообщении.
По словам автора поста, дом расположен по адресу: ул. Ахматовой 13г.
На сайте застройщика “Познякижилбуд”
Как стало известно
Отметим, что владельцем девелоперской компании Taryan Group является Артур Мхитарян, который является сыном Нвера Мхитаряна, бывшего создателя и владельца “Познякижилстрой”, экс-нардепа, который, по информации
Напомним, что в столице более 3 тысяч “хрущевок” и “сталинок” с истекшим сроком эксплуатации нуждаются в реновации, более 100 – кандидаты на снос или капитальную реконструкцию.
Фото: Facebook-страница Sergey Tarakanoff