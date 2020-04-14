В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)

В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)

В жилом многоэтажном доме по ул. Ахматовой, 13г в Дарницком районе Киева отвалилась часть внешней стены. Ее обломки, состоящие из кладки красного кирпича, лежали на земле.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице киевлянина Sergey Tarakanoff. 

“Стена этого дома на этапе ввода в эксплуатацию уже была взята в обойму, так как начинала отделяться от здания... При этом, дом позиционировался как элитное жилье на Позняках”, – говорится в сообщении.

По словам автора поста, дом расположен по адресу: ул. Ахматовой 13г. 

На сайте застройщика “Познякижилбуд” указано, что дома по адресу ул. Ахматова, 13 имеют высотность до 29 этажей и были сданы до 2007 года. 

Как стало известно KV из комментария под данным постом главы пресс-службы Taryan Group Ирины Ященко, контролируемый демонтаж производился с привлечением полиции, чтобы обезопасить территорию. “Это было организовано ЖЭКом с привлечением альпинистов. Сейчас проходит экспертиза. Усилиями “Познякижилбуд” и ЖЭКа в ближайшее время стена будет восстановлена”, – написала она.

Отметим, что владельцем девелоперской компании Taryan Group является Артур Мхитарян, который является сыном Нвера Мхитаряна, бывшего создателя и владельца “Познякижилстрой”, экс-нардепа, который, по информации KV, в последние годы живет в Дубаях.

Напомним, что в столице более 3 тысяч “хрущевок” и “сталинок” с истекшим сроком эксплуатации нуждаются в реновации, более 100 – кандидаты на снос или капитальную реконструкцию.

Фото: Facebook-страница Sergey Tarakanoff

В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)
В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)
В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)
В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)
В жилой многоэтажке на столичных Позняках отвалилась часть стены (фото)

Ольга Марийко, КиевВласть

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