Потенциально загрязненный воздух из Чернобыльской зоны переместиться на юг и юго-восток, угрозы для здоровья нет

В частности, он охватит Киев, Бровары и Борисполь.

Потенциально загрязненные воздушные массы из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения будут направлены в южном и южно-восточном направлении. Об этом сообщили на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности.

Согласно с опубликованной картой, воздушные массы охватят Киев , Бровары, Борисполь и другие населенные пункты. В это время по всей Киевской области будут наблюдаться осадки.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 в Зоне отчуждения продолжался пожар в виде отдельных очагов возгорания в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"Согласно с прогнозом, максимальные концентрации Cs-137 (радиоактивный нуклид Цезий-137. - Ред.) в приземном слое воздуха в Киеве могут временно достигать единиц мБк/м3. Прогнозированные концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не несут вреда здоровью населения", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава ГосЧС Николай Чечеткин на совещании при участии президента Владимира Зеленского заявил, что пожар в зоне отчуждения затушен, на ликвидацию тления травяного настила нужно еще несколько дней.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.