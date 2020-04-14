Потенциально загрязненный воздух из Чернобыльской зоны переместиться на юг и юго-восток, угрозы для здоровья нет

В частности, он охватит Киев, Бровары и Борисполь.

Потенциально загрязненный воздух из Чернобыльской зоны переместиться на юг и юго-восток, угрозы для здоровья нет
Фото: Макс Требухов

Потенциально загрязненные воздушные массы из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения будут направлены в южном и южно-восточном направлении. Об этом сообщили на сайте Центра ядерной и радиационной безопасности.

Согласно с опубликованной картой, воздушные массы охватят Киев, Бровары, Борисполь и другие населенные пункты. В это время по всей Киевской области будут наблюдаться осадки.

Сообщается также, что по состоянию на 12:00 в Зоне отчуждения продолжался пожар в виде отдельных очагов возгорания в Денисовецком, Котовском, Корогодском, Паришевском и Лубянском лесничествах.

"Согласно с прогнозом, максимальные концентрации Cs-137 (радиоактивный нуклид Цезий-137. - Ред.) в приземном слое воздуха в Киеве могут временно достигать единиц мБк/м3. Прогнозированные концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не несут вреда здоровью населения", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава ГосЧС Николай Чечеткин на совещании при участии президента Владимира Зеленского заявил, что пожар в зоне отчуждения затушен, на ликвидацию тления травяного настила нужно еще несколько дней.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Пожар в Чернобыльской зоне потушен, на ликвидацию тления нужно еще несколько днейПожар в Чернобыльской зоне потушен, на ликвидацию тления нужно еще несколько дней
Спасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зонеСпасатели продолжают тушить пожар на территории четырех лесничеств в Чернобыльской зоне
Пожар в Чернобыльской зоне приближается к ПрипятиПожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти
Загрязненный пожарами в Чернобылськой зоне воздух попадет в Киев, но угрозы для здоровья нетЗагрязненный пожарами в Чернобылськой зоне воздух попадет в Киев, но угрозы для здоровья нет
Киев на первом месте по загрязненности воздуха в миреКиев на первом месте по загрязненности воздуха в мире
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
В воздухе над Киевом выросла концентрация формальдегида, диоксида азота и диоксида серыВ воздухе над Киевом выросла концентрация формальдегида, диоксида азота и диоксида серы
В Киеве в ближайшие дни прогнозируют повышенную загазованность воздухаВ Киеве в ближайшие дни прогнозируют повышенную загазованность воздуха
СБУ предотвратила на Киевщине торговлю оружием и боеприпасами из зоны ООС (фото, видео)
Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчужденияДвух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения
Последние новости
Подгружаем последние новости