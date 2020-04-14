В Киевской области разоблачили группировку, которая подделывала документы для незаконного вывоза детей за границу

Они печатали документы на 3D-принтере.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области разоблачили преступную группировку, которая способствовала незаконному вывозу детей за границу. Ее члены подделывали разрешительные документы для выезда несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе полиции.

"Услуги" злоумышленников стоили 150-200 евро. Поддельные документы использовались одним из родителей, чтобы вывезти ребенка без согласия второго родителя, или третьими лицами.

"Полицейские провели семь обысков по местам проживания фигурантов, где обнаружили поддельные заявления с разрешениями родителей на выезд за границу с другими лицами, фотокопии страниц паспортов родителей с признаками подделки, чистые бланки загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, был найден 3D-принтер, на котором и изготавливались поддельные клише штампов, печатей госучреждений, поддельные бланки виз других государств.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 322 (незаконная переправка лиц через государственную границу) Уголовного кодекса, что предусматривает до девяти лет лишения воли.

Фото: kv.npu.gov.ua

Киеве

Напомним, что вбудут судить группу мошенников, которые подозреваются в присвоении 5 квартир при помощи поддельных документов.

По версии следствия, четверо мошенников подделали договоры купле-продажи, паспорта граждан Украины, подписи и оттиски печати нотариуса. Среди подозреваемых - два родных брата.