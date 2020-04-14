В Киеве горела трансформаторная подстанция на Ревуцкого

Электриков ждали дольше, чем тушили пожар.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Дарницком районе Киева во вторник горела трансформаторная подстанция на улице Ревуцкого, 40.

Как говорится на сайте ГоСЧ, сообщение о пожаре поступило в 11:08, но к тушению удалось приступить только в 11:45 после получения доступа от оператора системы "ДТЭК Киевские электросети". Пожар ликвидировали в течение 20 минут при помощи пеногенератора.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На пожаре работали 13 спасателей и три единицы основной и специальной техники.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, что несколько дней назад в Киеве произошел сильный пожар в кабельной канализации. Огонь возник около 2 часов ночи, но пожарные получили доступ к тушению от "ДТЭК Киевские электросети" только в пять утра.

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