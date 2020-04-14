Полиция и Нацгвардия контроллируют входы и выходы с территории Киево-Печерской Лавры из-за карантина (видео)

На всей территории Киево-Печерской Лавры усилены карантинные мероприятия. Там выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Почти 300 священников и студентов духовной семинарии прошли медобследование.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации со ссылкой на онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

“Вчера мы усилили карантинные мероприятия в Лавре. На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в Лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации”, – сообщил Виталий Кличко.

Он уточнил, что на сегодня запланирован отбор образцов для лабораторного исследования методом ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Мэр Киева отметил, что сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской Лавры. Ее будут делать каждый день, как и медосмотр всех, кто живет на территории Лавры.

Напомним, за позапрошлые сутки 63 случая заболевания COVID-19 было подтверждено в Киево-Печерской Лавре. Общее количество заболевших там достигло 90 человек. Киевские власти приняли решение закрыть Лавру на карантин.

Фото: ТСН