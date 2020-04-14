В Николаевской области уже 14 больных COVID-19

В области, которая держалась до последнего, выявили крупную вспышку болезни.

В Николаевской области уже 14 больных COVID-19
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Николаевской области по состоянию на 9:00 14 апреля зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19, все они зафиксированы в одном районе - Вознесенском.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской ОГА в фейсбуке.

14 апреля было диагностировано еще девять новых случаев. Из них два человека проживают в селе Вороновка, шестеро - из города Вознесенска (четыре члена одной семьи) и один - из села Прибужаны.

"Указанные лица относятся к тесному кругу общения с ранее заболевшими, по религиозному признаку", - отметили в ОГА.

Отмечается, что с 20:00 13 апреля до 8:00 14 апреля за медицинской помощью обратились четверо пациентов с подозрением на COVID-19. Один человек госпитализирован в "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", другим назначено амбулаторное лечение.

На данный момент в инфекционном стационаре находятся 17 пациентов с подозрением на COVID-19 и двое - с лабораторно подтвержденным диагнозом "короновирусная инфекция COVID-19".

Еще три человека с лабораторно подтвержденным диагнозом получают амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Напомним, до 11 апреля Николаевская область оставалась единственным регионом в Украине, где не фиксировали случаев коронавируса. Первыми инфицированными стали две женщины из Вознесенского района. Сообщалось, что они вернулись из Польши. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

Ранее отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность". 9 апреля в Николаев с инспекцией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Пик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи, - главврач Александровской больницы КиеваПик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи, - главврач Александровской больницы Киева
В Черниговской области загорелся арт-хутор Обырок, - соцсетиВ Черниговской области загорелся арт-хутор Обырок, - соцсети
В Одесской области полицейского избили за замечание об отсутствии масокВ Одесской области полицейского избили за замечание об отсутствии масок
На Киевщине за сутки еще четыре медика заразились COVID-19На Киевщине за сутки еще четыре медика заразились COVID-19
В Киевской области коронавирус обнаружили у 216 пациентовВ Киевской области коронавирус обнаружили у 216 пациентов
В Киево-Печерской Лавре выявили еще 63 случая COVID-19В Киево-Печерской Лавре выявили еще 63 случая COVID-19
В Тернопольской области от коронавируса выздоровели 2 врача и 2 медсестрыВ Тернопольской области от коронавируса выздоровели 2 врача и 2 медсестры
На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощиНа Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи
Неизвестный бросил гранату в частный дом в Житомирской областиНеизвестный бросил гранату в частный дом в Житомирской области
Суд отказался штрафовать жителя Черновицкой области за отсутствие маски в общественном местеСуд отказался штрафовать жителя Черновицкой области за отсутствие маски в общественном месте
Последние новости
Подгружаем последние новости