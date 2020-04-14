Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве

В декабре прошлого года мужчина заявил, что на станции "Нивки" заложена взрывчатка.

Ранее судимый за убийство и изнасилование житель Чернигова получил два года тюрьмы за "минирование" метро в Киеве
Фото: police.dn.ua

Деснянский районный суд Киева приговорил к двум годам лишения свободы мужчину, который в декабре прошлого года позвонил на спецлинию "102" и заявил, что на станции метро "Нивки" заложена взрывчатка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Получив вызов, на место выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции, кинологи, взрывотехники, врачи и спасатели.

Проведя проверку, никаких взрывоопасных веществ на станции не обнаружили.

Позже правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Напомним, ранее в Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом. В феврале столичная полиция получила анонимное сообщение о минировании практически всего Киева.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы, если преступление совершено в первый раз, и до восьми лет, если во второй. Также сообщалось, что Министерство внутренних дел изменит порядок реагирования на сообщения о минировании из-за множества ложных вызовов.

В декабре прошлого года Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минированииобщественно важных объектов. Наказание для псевдоминеров будет предусматривать обязательную конфискацию имущества.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколовВ Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколов
Мужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в КиевеМужчина на Range Rover устроил стрельбу на Броварском проспекте в Киеве
Почти 400 больных коронавирусом насчитывается в КиевеПочти 400 больных коронавирусом насчитывается в Киеве
Жительница Харьковской области зацепила тяпкой взрывное устройство на своем огородеЖительница Харьковской области зацепила тяпкой взрывное устройство на своем огороде
В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)В Киеве правоохранители разоблачили деятельность четырех подпольных игорных заведений (фото)
В Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв мВ Киеве на улице Островского сгорел склад на площади 100 кв м
Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)Больше половины заболевших коронавирусом в Киеве за сутки - из Киево-Печерской Лавры (видео)
В Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирусВ Киеве на карантин закрылся Свято-Троицкий Ионинский монастырь - у наместника обнаружили коронавирус
В Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусомВ Киеве "заминировали" Александровскую больницу, где лечат больных коронавирусом
Полиция Вышгородщины обнаружила в частном доме ведра, предположительно, с наркотикамиПолиция Вышгородщины обнаружила в частном доме ведра, предположительно, с наркотиками
Последние новости
Подгружаем последние новости