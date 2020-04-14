Кличко показал условия в инфекционном отделении 4-й больницы

Врачи рассказали о дефиците оборудования для кислородной терапии.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил с проверкой инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 на Соломенке.

Репортаж из больницы опубликован на Youtube-канале политика.

Эта больница ежедневно принимает от 10-15 пациентов.

На данный момент в ней есть семь рабочих аппаратов ИВЛ с возможностью неинвазивной вентиляции.

Врачи больницы рассказали Кличко, что в случае более сильной вспышки в больнице будет не хватать оборудования для кислородной терапии (мониторов, аппаратов, инъектоматов, инфузоматов), а также среднего и младшего медперсонала.

По данным Национальной службы здоровья Украины, в этой больнице было выявлено 47 случаев COVID-19, три человека умерли.

Напомним, что раньше Кличко снял аналогичные репортажи из Александровской больницы и инфекционного отделения 9-й больницы.

Все они входят в число больниц "первой волны" для приема больных с коронавирусом.

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