Пик заболевания COVID-19 может наступить после Пасхи, - главврач Александровской больницы Киева

В инфекционные отделения поступают от 10 до 17 человек в сутки.

В инфекционных отделениях Александровской больницы в Киеве , где проходят лечение заболевшие COVID-19, по состоянию на 13 апреля находится 74 пациента. Из них 49 человек с подтвержденным диагнозом, 19 - с подозрением, 61 - с пневмонией, трое в реанимации, один человек подключен к аппарату искусственного дыхания.

Об этом сообщила в фейсбуке главный врач больницы Людмила Антоненко.

"Мы потеряли двух пациентов - это мужчины в возрасте 48 и 74 года. Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", -написала Антоненко.

Главврач отметила, что в течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных в инфекционные отделения - от 10 до 17 в сутки. Все они поступают в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

"Не исключаем, что в ближайшее время у нас может быть пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", - добавила Антоненко.

Она призвала украинцев сохранять спокойствие и сидеть дома.

Напомним, по состоянию на утро 14 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло на 270, до 3372.

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит - 10 человек.

ПЦУ рекомендовала освящать вербу и паски в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян. УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.

На празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья, 12 апреля, в храмы пришли 126 000 украинцев.

Накануне стало известно, что 12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный. В тот же день умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

13 апреля в Киеве от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.

Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля - еще о 30-ти. По состоянию на 13 апреля, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за сутки.