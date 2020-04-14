Наместник и братия Киево-Печерской Лавры попросили о финансовой помощи

Наместник и братия Киево-Печерской Лавры обратились за финансовой помощью в связи со вспышкой коронавируса в монастырском комплексе УПЦ МП.

Соответствующее объявление размещено на официальном сайте Лавры.

В нем говорится, что в связи с распространением на территории Украины заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Наместник и монахи просят усилить усилить молитвы "о нашей главной святыне - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме".

"Также все вы знаете, что на сегодняшний день больше всего случаев зафиксировано в Киеве , а Лавра является неотъемлемой частью столицы и расположена в самом ее центре, поэтому также подвержена этим угрозам. Поэтому просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь, которую вы можете переслать по указанным реквизитам", - говорится в объявлении.

Накануне стало известно, что 12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный.

В тот же день умер 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

13 апреля в Киеве от коронавируса умер 40-летний монах из Почаевской Лавры.

Напомним, информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля - еще о 30-ти.

По состоянию на 13 апреля, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки.

На пошлой неделе наместник Лавры Павел решил не проводить богослужения и самоизолировался.

5 апреля стало известно, что сообщалось, что 58-летний владыка Павел сдал тест на коронавирус. По информации нескольких, не связанных между собой, источников Lb.ua в среде МП, предполагалось, что заражение могло произойти на прошлой неделе, когда Павел лично постригал в монахи четверых насельников Лавры. Позже власти столицы подтвердили четыре случая заражения коронавирусом в Киево-Печерской Лавре.

О результатах теста на коронавирус у владыки Павла не сообщалось. В Лавре рассказали, что наместник "чувствует хорошо, несмотря на простуду".