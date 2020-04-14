За сутки в Украине зафиксировано 270 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 270 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 3372 случая COVID-19. При этом в стране было исследовано 35 153 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Центра общественного здоровья в соцсети Фейсбук.

Случаи заболевания коронавирусом подтверждены:

Винницкая обл. – 200 случаев (8 выздоровели);Волынская обл. – 80 случаев (3 выздоровели);Днепропетровская обл. – 71 случай (8 выздоровели);Донецкая обл. – 12 случаев (1 выздоровел);Житомирская обл. – 112 случаев;Закарпатская обл. – 99 случаев (12 выздоровели);Запорожская обл. – 89 случаев (11 выздоровели);Ивано-Франковская область – 332 случая (16 выздоровели);Киев – 551 случай;Киевская обл. – 224 случая (11 выздоровели);Кировоградская обл. – 144 случая;Львовская обл. – 136 случаев (6 выздоровели);Луганская обл. – 3 случая;Николаевская обл. – 5 случаев;Одесская обл. – 69 случаев;Полтавская обл. – 26 случаев;Ровенская обл. – 134 случая (8 выздоровели);Сумская обл. – 74 случая (2 выздоровели);Тернопольская обл. – 280 случаев (8 выздоровели);Харьковская обл. – 14 случаев;Херсонская обл. – 34 случая;Хмельницкая обл. – 22 случая (3 выздоровели);Черкасская обл. – 105 случаев (1 выздоровел);Черновицкая обл. – 456 случаев (21 выздоровел);Черниговская обл. – 10 случаев.

На амбулаторном лечении находятся 1 907 пациентов. Всего госпитализированы 1 248 человек, из них 52 ребенка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

От коронавируса уже выздоровели 119 человек, у которых повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, Верховная Рада (ВР) приняла законопроект, который позволит временно создавать спецбольницы для борьбы с инфекциями, в том числе и с коронавирусной болезнью COVID-19.

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