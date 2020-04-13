Полиция установила второго поджигателя леса в зоне отчуждения ЧАЭС

Мужчина вывез тлеющий мусор за село, но сам не смог потушить вспыхнувший огонь.

Полицейские Киевской области установили мужчину, который причастен к возникновению очередного пожара в зоне ЧАЭС.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что около 14:00 13 апреля произошел очередной пожар на территории зоны отчуждения .

"Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения", - отмечают в полиции.

Сообщается, что сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор. Затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, ни в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", - говорится в сообщении.

Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

На данный момент спасатели пока продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС.

"По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность поджигателя, из-за действий которого произошел пожар. Это 27-летний житель села Раговка Киевской области, который поджог траву "ради забавы".