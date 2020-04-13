Пожар добрался до территории около пятого энергоблока ЧАЭС, - сотрудница пресс-службы “Энергоатома”

Спасатели тушат пожар в зоне отчуждения с 4 апреля.

Пожар добрался до территории около пятого энергоблока ЧАЭС, - сотрудница пресс-службы “Энергоатома”
Фото: скрин видео

Пожар в Чернобыльской зоне добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы "Энергоатома" Наталья Дегтяренко.

Дегтяренко заявила, что пожар добрался и до территории пятого энергоблока ЧАЭС.

Фото: facebook.com/natalia.degtyarenko

"Огонь приблизился к промышленной площадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м … Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС", - написала Дегтяренко в Facebook.

Также она опубликовала видео пожара.

"Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - подписала видео Наталья Дегтяренко.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне приближается к Припяти.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опроверг слухи о том, что пожар в Чернобыльской зоне, который спасатели пытаются потушить с 4 апреля, может повредить хранилища ядерного топлива.

Вечером 13 апреля в МВД сообщили о ликвидации пожара Котовского лесничества. В Корогодском, Денисовицком, Дитятскои и Паришевском лесничествах ликвидация огня продолжается.

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