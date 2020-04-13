В Черниговской области загорелся арт-хутор Обырок, - соцсети

В Бахмачском районе Черниговской области горит легендарный арт-хутор Обырок.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

"Пожарных мало! Пожалуйста, кто в состоянии, помогите привлечь больше техники и пожарных! Журналисты, распространите, пожалуйста! Это наш Обырок, его один край, хутор Кациры! Это Черниговщина, Бахмачский район", - написал в фейсбуке композитор и путешественник Владимир Муляр.

Певица Ярина Квитка также сообщила, что уже сгорели две деревянные хаты. Распространению огня способствует сильный ветер.

"По состоянию на сейчас. Два дома на Кацирах (Обырок) сгорели. С нами четверо пожарных, полиция. И очень сильный ветер не на пользу нашему хутору", - написал она.

Арт-хутор "Обирок" был образован в 2007 году на основе заброшенных хуторов села Матеевка в Бахмачском районе Черниговской области.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник значительно повысила штрафы за сжигание растительности и поджог лесов.

В Чернобыльской зоне уже больше недели продолжается лесной пожар, начавшийся из-за местного жителя, который "от скуки" поджег траву.