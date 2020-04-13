В Киеве на нарушителей карантина составили 814 админпротоколов

В столице в отношении нарушителей ограничительных мер составлено 814 админпротоколов. Большинство – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов. С нарушителей через суды в бюджет взыскано уже более 150 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из видеообращения мэра Киева Виталия Кличко.

“Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США , Италия и Испания . Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!”, – сообщил мэр столицы.

По его словам, полицией за период введенных ограничительных мер уже составлено 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений, из них:

91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов,21 – за пребывание группой более 2 человек,26 – за посещение парков и скверов,7 – за посещение спортивных и детских площадок66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.

“Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких”, – отметил столичный мэр.

Напомним, что столичные власти решили организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам ходить на могилы к близким, кроме случаев проведения захоронений. Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года.