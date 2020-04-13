На празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришли лишь 126 000 украинцев

Год назад их число составило около 3 миллионов.

На празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришли лишь 126 000 украинцев
Фото: charivne.info

В Украине на празднование Пасхи западного обряда и Вербного воскресенья в храмы пришло около 126 000 украинцев, в то время как год назад их количество составило почти 3 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

За нарушение карантинных условий во время богослужений полиция составила административные протоколы в семи областях.

"Эти числа показывают, что много священнослужителей и прихожан осознают страшную опасность, которую создает эпидемия коронавируса. Каждый день у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрания, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха нового формата в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Сообщается также, что украинские церкви готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 000 посылок с освященными пасками, которые доставят на этой неделе.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция оформила три административных штрафа относительно церковников, в храмах которых 12 апреля было скопление людей.

Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих. Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

ПЦУ рекомендовала освящать вербу и куличи в индивидуальном порядке, а службы пройдут без мирян. УГКЦ призвала верующих не приносить пасхальные корзины в церковь, а освятить их во время онлайн-трансляций.

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