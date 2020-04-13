На Киевщине за сутки еще четыре медика заразились COVID-19

В Киевской области по состоянию на утро 13 апреля 216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Среди зараженных – 16 медработников (сутками ранее их было 12). 62 жителя Киевской области проходят лечение от COVID-19 в медучреждениях, еще 154 человека находятся на амбулаторном лечении в режиме самоизоляции.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации (КОГА) на странице в соцсети Facebook.

“В Киевской области 216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. КНП Киевского областного совета “Киевский областной центр общественного здоровья” сообщает, что в учреждениях здравоохранения Киевской области и города Киева , где есть боксированные инфекционные отделения, находится 62 жителя Киевской области с лабораторно подтвержденным COVID-19, 154 человека находятся на амбулаторном лечении у врачей первичного звена (самоизоляция)”, – говорится в сообщении.

По данным ГУ “Киевский областной лабораторный центр МЗ Украины”, по состоянию на 8:00 13 апреля в Киевской области 216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (из них 13 – у детей), 6 летальных случаев. Случаи COVID-19 подтверждены у 16 медицинских работников, из которых 12 работают в медицинских учреждениях Киева , 4 в учреждениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь, Вишневое, Боярка). Кроме этого, случай COVID-19 подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи (г. Бровары).

В Киево-Святошинском – 98;

В Обуховском районе – 43, из них 4 ребенка (смт. Козин – 20, с. Романков – 4, Обухов – 10, Украинка – 8);

Ирпень – 12;

Ворзель – 1;

Гостомель – 1;

Буча – 6;

Коцюбинское – 1;

Васильковский район – 4 (с. Рославичи);

Васильков – 2;

Борисполь – 11, из них 1 ребенок;

Белая Церковь – 5;

Переяслав-Хмельницкий – 3, г. Переяслав – 2;

Полесский, Рокитнянский, Иванковский, Барышевский районы, пгт. Бородянка и пгт. Ставище, пгт. Рокитное, смт. Иванкив по 1;

Ставищенский – 6;

Броварской – 6;

Бориспольский и Вышгородский р-ны по 3;

Кагарлык, Белоцерковский, Мироновский р-ны по 2;

Макаровский – 3;

Вышгород – 6;

Бровары – 10;

Фастов – 4;

За последние сутки зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Кроме этого, в области зарегистрировано 684 человека с подозрением на COVID-19. Лабораторно обследовано 44 образца от медицинских работников, имевших контакт с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19. По результатам ПЦР-исследований у всех медработников отрицательный результат на коронавирус.

Десять пациентов выздоровели, из них 5 женщин (22 года Бровары, 35 и 43 года Киево-Святошинский р-н, 60 лет Обухов, 53 года Белая Церковь) 5 мужчин (41 год из Ставищенского и Обуховского районов, 51 год и 56 лет Белая Церковь, 49 лет Боярка). Повторное лабораторное исследование ПЦР не выявило у них вируса SARS-CoV-2.

Подавляющее большинство лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляют лица возрастной категории от 21 до 60 лет (81,2%).

Медицинское наблюдение установлено за 1 797 контактными лицами.

По состоянию на 8:00 13 апреля, за предыдущие сутки в лечебные учреждения области госпитализированы 50 человек с диагнозом внебольничная пневмония, и 43 человека госпитализированы с ОРВИ, среди которых у 16 заболевание сопровождается пневмонией.

За сутки Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осуществлено 468 выездов к пациентам. В течение суток на выездах работало 103 бригады экстренной медицинской помощи (из них 21 – врачебная бригада, 82 фельдшерские).

Как сообщала KV , по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зафиксировано 3 102 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев заболевания.

Напомним, столичные власти решили организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам ходить на могилы к близким, кроме случаев проведения захоронений. Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года.

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения КОГА