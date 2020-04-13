В Киево-Печерской Лавре выявили еще 63 случая COVID-19

По решению киевских властей Лавра закрывается на карантин.

В Киево-Печерской Лавре выявили еще 63 случая COVID-19
Фото: tov-tob.livejournal.com

В Киево-Печерской Лавре за минувшие сутки выявили еще 63 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на ежедневном брифинге в понедельник рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за прошлые сутки еще на 79 человек. Из них шесть медиков. За сутки в столице, к сожалению, еще два летальных исхода. В целом в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19... Среди случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 - в Киево-Печерской Лавре. То есть там уже больше 90 подтвержденных случаев", - рассказал мэр.

По его словам, город решил направить в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора биоматериалов на лабораторное тестирование.

"Мы должны иметь реальную картину об очаге болезни", - сказал Кличко.

По решению киевских властей Лавра закрывается на карантин. "Обращаюсь к правоохранительным органам с просьбой проконтролировать это решение", - сказал мэр.

Напомним, что информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально подтверждено о четырех заболевших, а 9 апреля - еще о 30-ти.

12 апреля в Киево-Печерской Лавре скончался 73-летний насельник архимандрит Нектарий (Александр Коваленко).

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