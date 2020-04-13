Госагентство по управлению зоной отчуждения: на левом берегу Припяти никаких возгораний нет

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) заявило, что на левом берегу Припяти никаких возгораний нет. В то же время, по данным ведомства, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации масштабного пожара пожара на территории трех лесничеств. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на левый берег реки Припять.

О ситуации с пожаром в зоне отчуждения KV стало известно из сообщения пресс-службы ГАЗО.

“По состоянию на 20:00 12 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Денисовецького лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основные очаги пожаров находятся в районе с. Варовичи и с. Чистогаловка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Накануне KV сообщала, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на левый берег реки Припять и приближается к селу Кошевка. В пожаре уже побывали несколько сел. Редактор журнала “Энергоатом Украина” Наталья Дегтяренко утверждает, что ГСЧС не справляется с бедствием и ситуация критическая.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается лесной пожар, возникший еще 4 апреля. К тушению привлечено более 300 человек, большое количество техники и авиация. Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

Фото: ГАЗО