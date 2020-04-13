Госагентство по управлению зоной отчуждения: на левом берегу Припяти никаких возгораний нет

Госагентство по управлению зоной отчуждения: на левом берегу Припяти никаких возгораний нет

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) заявило, что на левом берегу Припяти никаких возгораний нет. В то же время, по данным ведомства, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации масштабного пожара пожара на территории трех лесничеств. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на левый берег реки Припять. 

О ситуации с пожаром в зоне отчуждения KV стало известно из сообщения пресс-службы ГАЗО. 

“По состоянию на 20:00 12 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Денисовецького лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами. На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основные очаги пожаров находятся в районе с. Варовичи и с. Чистогаловка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Накануне KV сообщала, что масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на левый берег реки Припять и приближается к селу Кошевка. В пожаре уже побывали несколько сел. Редактор журнала “Энергоатом Украина” Наталья Дегтяренко утверждает, что ГСЧС не справляется с бедствием и ситуация критическая. 

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается лесной пожар, возникший еще 4 апреля. К тушению привлечено более 300 человек, большое количество техники и авиация. Радиационный фон по Киеву и Киевской области находится в пределах нормы.

Фото: ГАЗО


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"Во Львове умер 39-летний детский хирург "Чернобыльской больницы"
77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации77-летняя жительница Новомиргорода умерла от коронавируса через семь минут после госпитализации
В Сербии от коронавируса умер босс наркомафииВ Сербии от коронавируса умер босс наркомафии
В Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавирусаВ Ирпене зафиксировали первую смерть от коронавируса
Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы домаДва человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчужденияПолиция задержала поджигателя, из-за которого произошел пожар в зоне отчуждения
Двух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчужденияДвух юных киевлян поймали в Чернобыльской зоне отчуждения
В зоне отчуждения задержали четырех сталкеровВ зоне отчуждения задержали четырех сталкеров
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елкуВ Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили елку
Водные маршруты в чернобыльской зоне отчуждения готовы к приему туристовВодные маршруты в чернобыльской зоне отчуждения готовы к приему туристов
Установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭСУстановлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС
На левом берегу Киева произошел сильный пожар в промзонеНа левом берегу Киева произошел сильный пожар в промзоне
В Припяти полиция задержала "сталкера" из СШАВ Припяти полиция задержала "сталкера" из США
В зоне отчуждения полиция задержала 17 "сталкеров" за суткиВ зоне отчуждения полиция задержала 17 "сталкеров" за сутки
В зоне отчуждения задержали сталкеров и мужчин, которые пытались вывезти 30 кг ягодВ зоне отчуждения задержали сталкеров и мужчин, которые пытались вывезти 30 кг ягод
Последние новости
Подгружаем последние новости