На юге США из-за торнадо погибли 6 человек

Несколько сотен зданий разрушены.

Фото: edition.cnn.com
В США в результате мощных торнадо погибли по меньшей мере шесть человек. Непогода бушевала в штатах Миссисипи и Луизиана, пишет CNN.

Несколько сотен зданий и построек были повреждены. По словам начальника пожарной охраны Монтичелло Лайла Берара, в округе Лоуренс, штат Миссисипи, погибли два человека, были зафиксированы два торнадо.

Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям штата Миссисипи подтвердило гибель в округе Лоуренс. Сообщается, что один человек погиб в округе Уолтхолл, а в округе Джефферсон-Дэвис погибло три человека. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение из-за штормов.

"Государство и наши оперативные службы работают круглосуточно и не успокоятся, пока это не закончится. Мы мобилизуем все доступные ресурсы для защиты наших людей и их собственности", - отметил он.

В штате Луизиана сообщили, что торнадо разрушили около 300 жилых домов и хозяйственных построек. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

Напомним, в июле 2019 из-за торнадо и сильных ливней в Италии погибли три человека. Так, в населенном пункте Фочене неподалеку от Рима погибла 27-летняя женщина. Она во время непогоды пыталась скрыться на АЗС, но ветер поднял ее автомобиль и отбросил на десятки метров в дренажный канал.



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