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2020-04-13
В Украине зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом, вылечились 97 человек
За сутки обнаружили 325 новых случаев.
Фото: фейсбук/Слуга Народу
В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 3102 случая заболевания коронавирусом. 93 пациента умерли, 97 вылечились, сообщили на странице Минздрава в Facebook.
За сутки зарегистрировали 325 новых случаев. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что среди них - 12 детей и 85 медиков. Госпитализированы 77 человек (1 ребенок, 7 медиков).
Статистика по областям:
- Винницкая - 194;
- Волынская - 78;
- Днепропетровская - 60;
- Донецкая - 11;
- Житомирская - 94;
- Закарпатская - 92;
- Запорожская - 85;
- Ивано-Франковская - 300;
- Кировоградская - 142;
- Киев - 495;
- Киевская область - 216;
- Львовская - 124;
- Луганская - 3;
- Николаевская - 5;
- Одесская - 69;
- Полтавская - 25;
- Ровенская - 125;
- Сумская - 74;
- Тернопольская - 273;
- Харьковская - 11;
- Херсонская - 31;
- Хмельницкая - 22;
- Черновицкая - 462;
- Черкасская - 102;
- Черниговская - 9
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал выплатить минимум миллион долларов украинским ученым, которые изобретут лекарство или вакцину от коронавируса.