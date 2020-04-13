Настя Каменских в юности: эксклюзивные фото

Настя Каменских для многих ее поклонниц стала иконой стиля. Ей пытаются подражать. Юные фанатки ловят в Instagram каждое слово своей любимой звезды. У нее выспрашивают диету и пытаются сделать себе стройное подтянутое тело "как у Насти".

Между тем украинская красотка не всегда была поджарой. Многие помнят ее пышущей здоровьем девушкой с аппетитными формами, которая блистала на сцене рядом с рэпером Потапом, также не отличавшемся худобой.

В детстве Настя Каменских, тогда еще Настя Жмур (Каменских – это фамилия Настиной мамы) была трогательной пухленькой крохой – из тех, которых хочется взять на руки и тискать, словно мягкую игрушку.

Затем, когда девочка подросла, она превратилась в юную красавицу-смуглянку, настоящую аппетитную украинскую "дивчину" с мелкими темными кудряшками и большими выразительными карими глазами. Есть подозрение, что она еще тогда этими глазами так заглянула в душу Алексею Потапенко, что бедный рэпер пропал на всю жизнь.

После 11-летнего успешного сотрудничества с Потапом в дуэте "Потап и Настя" , в 2017 году Каменских начала сольную карьеру. Теперь Настя Каменских потихоньку завоевывает международную сцену.

В частности, в ее творчестве наметился заметный латиноамериканский крен. Звезда и внешне напоминает страстную испанку-Кармен, к ногам которой штабелями ложится поверженный мужской пол. Впрочем похоже на то, что теперь ей не нужен никто, кроме любимого Потапа, с которым в 2019 году они сочетались законным браком.

Напомним, до брака с Алексеем Потапенко красавица Настя пережила несколько романов. Но от судьбы, видимо, не уйдешь, тем более, такой обаятельной, как Потап.