Киев решил организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам навещать могилы близких (документ)
Столичные власти решили организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам ходить на могилы к близким, кроме случаев проведения захоронений. Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года.
Об этом
“Включить в маршруты патрулирования ГУ Национальной полиции Украины в Киеве, Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Киевского городского общественного формирования по охране и правопорядку государственной границы “Муниципальная стража”, других уполномоченных органов и лиц городские кладбища”, – говорится в протоколе.
Отмечается, что срок исполнения данного поручения – с 11 апреля 2020 года.
Кроме того, согласно документу, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), ГУ Национальной полиции Украины в Киеве, Управления патрульной полиции в Киеве поручено ограничить по возможности доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронений в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина.
Срок выполнения данного поручения – тоже с 11 апреля 2020 года.
Помимо этого, Департаменту культуры КГГА, ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве поручено подготовить обращение к главам религиозных общин столицы о переносе организованных мероприятий, связанных с посещением кладбищ во время поминальных дней, на июнь 2020 года.
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Напомним, по состоянию на 12 апреля в столице было зафиксировано 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки, 11 апреля, было зафиксировано 20 новых случаев заболевания, в том числе у одного медика. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Печерском районе.
Фото: соцсети