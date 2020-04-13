Киев решил организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам навещать могилы близких (документ)

Киев решил организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам навещать могилы близких (документ)

Столичные власти решили организовать патрулирование кладбищ и запретить горожанам ходить на могилы к близким, кроме случаев проведения захоронений. Также столичные власти обратились к главам религиозных общин Киева с просьбой перенести поминальные дни на июнь 2020 года.

Об этом KV стало известно из протокола № 13 заседания столичного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 10 апреля 2020 года. 

“Включить в маршруты патрулирования ГУ Национальной полиции Украины в Киеве, Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Киевского городского общественного формирования по охране и правопорядку государственной границы “Муниципальная стража”, других уполномоченных органов и лиц городские кладбища”, – говорится в протоколе.

Отмечается, что срок исполнения данного поручения – с 11 апреля 2020 года.

Кроме того, согласно документу, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), ГУ Национальной полиции Украины в Киеве, Управления патрульной полиции в Киеве поручено ограничить по возможности доступ граждан к местам захоронений на территории городских кладбищ, кроме проведения захоронений в соответствии с нормами, установленными на время действия карантина.

Срок выполнения данного поручения – тоже с 11 апреля 2020 года.

Помимо этого, Департаменту культуры КГГА, ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве поручено подготовить обращение к главам религиозных общин столицы о переносе организованных мероприятий, связанных с посещением кладбищ во время поминальных дней, на июнь 2020 года.

Как сообщала KV, ранее власти Киева распорядились донести до субъектов хозяйствования, занимающихся захоронением и кремацией, установленные общегосударственные требования к погребению и кремации умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Среди прочего, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим хлорсодержащим раствором, а погребение (кремация) тела должна осуществляется в плотно закрытом гробу. Кроме того, органы местного самоуправления обязаны осуществлять учет лиц, которые присутствовали при погребении, с указанием даты и времени пребывания: фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактный номер телефона.

Напомним, по состоянию на 12 апреля в столице было зафиксировано 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки, 11 апреля, было зафиксировано 20 новых случаев заболевания, в том числе у одного медика. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Печерском районе.

Фото: соцсети 


Сергей Албул, КиевВласть

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