В Тернопольской области от коронавируса выздоровели 2 врача и 2 медсестры

С понедельника они приступают к работе.

Четверо медицинских работника выздоровели от коронавируса в Монастырисском районе Тернопольской области.

Глава РГА Павел Дронь сообщил, что выздоровели два врача и две медсестры.

"С понедельника они приступают к работе", - написал он в Facebook.

По словам Павла Дроня, 12 апреля после двух повторных тестирований подтвердили выздоровление от коронавируса врача районной больницы, семейного врача, медсестры и младшей медсестры.

По состоянию на 12 апреля, в Монастырисском районе коронавирус обнаружен у 141 человека. Из ни 11 врачей и 30 медсестер и фельдшеров. При этом обследован 241 медработник.

В Тернопольской области официально подтверждено 243 случая COVID-19, из них - 5 смертельных.