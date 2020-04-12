В Сербии от коронавируса умер босс наркомафии

В столице Сербии Белграде сегодня, 12 апреля, умер 67-летний бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне".

Издание Telegraph со ссылкой на источники в белградском клинико-больничном центре им. Драгиши Мисовича сообщает, что Космаяц умер от коронавируса.

"Он проходил курс лечения в KBC "Dr Dragisa Misovic", и его здоровье резко ухудшилось, так как оба его легких поражены опасным вирусом", - пишет издание.

67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние изначально был тяжелым.

Драгослав Космаяц - владелец многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы. Бизнесмен неоднократно обвинялся в торговле наркотиками.

В 2014 году он был арестован за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях.

Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.

Ранее сообщалось, что COVID-19 заболел старший сын президента Сербии Александра Вучича - Даниил.