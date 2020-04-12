На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи

На Киевщине заболевание COVID-19 подтверждено у 12 медиков и у водителя скорой помощи

По данным Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 8:00 12 апреля 2020 года в Киевской области зафиксировано 212 лабораторно подтвержденных случаев короновирусной инфекции. Из них 13 случаев заболевания подтверждено у детей. На Киевщине зафиксировано 6 летальных случаев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации (КОГА) на странице в соцсети Facebook.

По данным Киевского областного центра общественного здоровья, в учреждениях здравоохранения Киевской области и города Киева, в которых есть боксированные инфекционные отделения, находится 58 жителей Киевской области с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19. Еще 154 человека находятся на амбулаторном лечении у врачей первичного звена (на самоизоляции).

Отмечается, что случаи заболевания COVID-19 подтверждены у 12 медицинских работников, из которых 8 работают в медицинских учреждениях Киева, 4 – в учреждениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь, Вишневое, Боярка). Кроме того, случай заболевания COVID-19 подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи в Броварах.

Согласно сообщению, случаи заболевания коронавирусной болезни зафиксированы:

в Киево-Святошинском районе – 68 случаев;в Обуховском районе – 43, из них 4 ребенка (смт. Козин – 20, с. Романкив – 4, Обухов – 10, Украинка – 8);Ирпень – 12;смт. Ворзель – 1;смт. Гостомель -1;Буча – 6;пгт. Коцюбинское – 1;в Васильковском районе – 4 (с.Рославичи);Васильков – 2;Борисполь – 11, из них 1 ребенок;Белая Церковь – 5;Переяслав-Хмельницкий район – 3;Переяслав – 2;Полесский, Рокитнянский, Иванковский районы, пгт.Бородянка и пгт.Ставище, пгт. Рокитное, смт. Иванкив по 1 случаю;Ставищенский район – 6;Броварской район – 6;Кагарлык, Бориспольский, Белоцерковский, Мироновский и Бородянский районы по 2 случая;Макаровский район – 3;Вышгород – 6;Бровары – 10;Фастов – 4/

Сообщается, что за последние сутки зарегистрировано 57 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 – заболевание подтверждено у 25 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет и у 32 женщин в возрасте от 19 до 82 лет. 

Кроме того, в области зарегистрировано 644 человека с подозрением на COVID-19. Медицинское наблюдение установлено за 1774 контактными лицами. 

Лабораторно обследовано 44 образца от медицинских работников, имевших контакт с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19. По результатам исследований ПЦР исследований у всех медработников результат на коронавирус отрицательный.

Также сообщается, что 10 пациентов выздоровели, из них 5 женщин и 5 мужчин. Повторное лабораторное исследование ПЦР не выявило в них вируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что подавляющее большинство лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляют лица возрастной категории от 21 до 60 лет (81,2%).

Согласно сообщению, по состоянию на 8:00 12 апреля, за предыдущие сутки в лечебные учреждения области были госпитализированы 52 человека с диагнозом внебольничная пневмония, и 42 человека госпитализированы с ОРВИ, среди которых у 18 заболевание сопровождается пневмонией.

За сутки Киевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осуществлено 514 выездов к пациентам. В течение суток на выездах работало 100 бригад экстренной медицинской помощи (из них 26 – врачебных бригад, 74 фельдшерские).

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 266 новых случаев заболевания.

Фото: mykharkov.info


Игорь Бровко, КиевВласть

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