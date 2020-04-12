Неизвестный бросил гранату в частный дом в Житомирской области

В помещении находились три человека, никто не пострадал.

В Житомирской области неизвестный бросил гранату в частный дом. Об этом сообщает областная полиция.

Инцидент произошел в селе Гришковцы Бердичевского района ночью 12 апреля. О взрыве сообщил 19-летний житель дома.

"Выяснилось, что действительно в одной из комнат дома произошел взрыв. В этот момент в доме (в других помещениях) были три человека, никто из них не пострадал. Повреждена мебель, разбиты окна и посечены стены", - говорится в сообщении.

Открыто дело по статье покушение на убийство, полицейские устанавливают причины и подозреваемого.

Также сообщается, что заявитель ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и разбой.

Напомним, ранее во дворе жилого дома в Одесской области взорвалась боевая граната.