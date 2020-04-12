Киевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов

На них установлены громкоговорители, которые информируют об ограничениях.

Киевская полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов
Фото: https://www.npu.gov.ua

В Киеве полиция начала искать нарушителей карантина с помощью дронов. Об этом информирует сайт Национальной полиции.

Первое патрулирование на многолюдных объектах столицы с беспилотниками полицейские провели в субботу.

"С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские проинформировали граждан о необходимости соблюдения правил карантина. Кроме того, правоохранители запустили летательные аппараты над местами, которые труднодоступны для пеших нарядов и автопатрулей, и где вопреки правилам карантина могут отдыхать граждане", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские провели рейд на водных объектах Киева, в ходе которого патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и "Гидропарка".

Напомним, с 4 апреля в Украине запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости). Также запрещено выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

С 6 апреля запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).

Первый штраф за прогулку в парке выписали во Львове 4 апреля.

В то же время полиция сообщала, что "комендантские выходные" не запрещают людям выходить из дома, поскольку "комендантский час возможен только при условии ЧП".

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