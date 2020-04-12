Суд отказался штрафовать жителя Черновицкой области за отсутствие маски в общественном месте

На суде мужчина заявил, что живет в селе и не имел возможности купить маску или изготовить ее, а бесплатно маску никто не предлагал.

Суд отказался штрафовать жителя Черновицкой области за отсутствие маски в общественном месте
Фото: Думская

Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который находился в общественном месте без защитной маски. Об этом говорится в постановлении суда.

В материалах дела говорится, что 6 апреля около 12:00 мужчина находился без защитной маски на остановке общественного транспорта села Нагоряны Кельменецкого района.

На него составили протокол за нарушение постановления Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19".

На суде мужчина заявил, что живет в селе и не имел возможности купить маску или изготовить ее, а бесплатно маску никто не предлагал. Гражданин раскаялся в содеянном.

Судья закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения, сославшись на ст. 8 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней». В ней говорится, что финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств госбюджета и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, - за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.

Суд также сослался на то, что в деле нет доказательств, которые бы подтверждали, что нарушитель за собственные средства обязан купить или изготовить маску, или доказательств того, что ему оплатили расходы на маску.

Также суд постановил, что указанное решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, с 6 апреля в Украине запрещено пребывать в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты - респиратора или маски (можно самодельной).

Ранее в Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ". На суде он заявил, что пошел в магазин без маски, так как их нет в продаже.

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