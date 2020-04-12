В Одесской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

Умерла жительница Подольска.

В Одесской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Фото: @lvivVScoronavirus

В Одесской области зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в воскресенье.

"Ушла из жизни пациентка 1959 года рождения в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает. При ухудшении самочувствия - сразу обращайтесь к врачу",- написал Куцый.

Всего в Одесской области по состоянию на утро 12 апреля зафиксировали 67 случаев COVID-19. Четыре новых случая - из Подольска. Это женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

29 инфицированных - жители Одессы.

Напомним, накануне во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье.

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